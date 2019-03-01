4 ilde FETÖ operasyonu!
Gaziantep merkezli 4 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.01 Mart 2019 Cuma 17:23
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Mersin ve Adana'da düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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