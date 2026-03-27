4 hırsızı tek başına kovaladı Londra'da Türk aileye korku yaşattılar
Avrupa

4 hırsızı tek başına kovaladı Londra’da Türk aileye korku yaşattılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk ailenin evine zorla girmeye çalışan maskeli hırsızlar, ev sahibi tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Winchmore Hill bölgesinde 24 Mart yerel saatle 21.00 sıralarında kurye kılığındaki bir şahıs, Türk ailenin ikamet ettiği konutun kapısını çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kapıyı çalan kasklı şahsın hemen ardından pusuda bekleyen kar maskeli 3 hırsız daha hızla kapıya yöneldi. Şüpheliler, çaldıkları kapıyı açan kadına fiziksel müdahalede bulunarak zorla içeri girmeye çalıştı. Ev sahibi Engin Uslu ise anında karşılık verdiği 4 hırsızı kovalayarak püskürttü. Amaçlarına ulaşamayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında yüz ve kollarından hafif şekilde yaralanan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Organize saldırı girişiminin ardından olay yerine gelen Metropolitan Polisi (Met Police) ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kurye kılığında benzer yöntemlerle gerçekleştirilen vakalara karşı halkı uyardı.

Elektrik direğine çıkan hırsızın ibretlik sonu!

+90 (553) 313 94 23