4 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 6 bin 169 olduğunu açıkladı.

4 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 976’a yükseldi.

6 bin 169 yeni vaka sayısı

Toplamda 55 milyon 34 bin 469 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 681 testten, 6 bin 169 yeni vaka sayısı, 552 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 276 bin 468 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 617 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 147 bin 610’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 183 olduğu açıklandı.