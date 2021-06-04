4 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı ve vaka sayısı
4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı. Güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 6 bin 169 olduğunu açıkladı.
4 Haziran koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 976’a yükseldi.
6 bin 169 yeni vaka sayısı
Toplamda 55 milyon 34 bin 469 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 681 testten, 6 bin 169 yeni vaka sayısı, 552 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 276 bin 468 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 617 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 147 bin 610’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 183 olduğu açıklandı.