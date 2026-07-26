4 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çanakkale'de 4 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki A.K'nin cesedi bulundu.
Işıklar köyünde yaşayan 36 yaşındaki A.K'den 4 gündür haber alamayan ailesi kayıp ihbarı yaptı.
İhbar üzerine ekiplerince, kayıp kişinin son görüldüğü bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin dron destekli çalışması sonucu Göztepe mevkisinde A.K'nin cesedi bulundu.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.