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4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ve oğlu yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık olayları gerçekleştiren baba ve oğlu polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:12:31 -
4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan baba ve oğlu yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık olayları gerçekleştiren baba ve oğlu polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Baba cezaevine sevk edilirken, oğluna ise ev hapsi uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı ilçesinde alışveriş bahanesiyle 4 farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık gerçekleştiren baba ve oğlu takibe aldı. Takip neticesinde ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcılık suçlarından kayıtları bulunan baba Y.P. (47) ile oğlu B.P. (17) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan baba Y.P. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 17 yaşındaki oğlunun ise ev hapsinde tutulması kararı verildi.



Öte yandan, baba Y.P.’nin bir market üzerinden tırnakçılık yöntemiyle yaptığı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kasiyere verdiği parayı, bozuk para vereyim diyerek geri alan şüphelinin parayı vermiş gibi yapıp vermediği paranın üstünü aldığı anlar yer alıyor.

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