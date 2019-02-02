0553 313 94 23

4 çocuğuyla doğalgaz kaçağı olan evde mahsur kalan anne, itfaiye tarafından kurtarıldı

Sakarya'da doğalgaz kaçağı olan evde 4 çocuğuyla birlikte kilitli kalan Afganistan Uyruklu Farahnaz Faizi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:32
4 çocuğuyla doğalgaz kaçağı olan evde mahsur kalan anne, itfaiye tarafından kurtarıldı

Bolu’da, gaz kaçağının olduğu evde kilitli kalan Afganistan uyruklu anne ile 4 ve 8 yaşları arasındaki 4 çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı balyozla kırılarak kurtarıldı. Büyük panik yaşayan çocukları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afganistan uyruklu Farahnaz Faizi, evin kapısını kilitledikten sonra çocuklardan biri anahtarı kaybetti. İçeride kilitli kalan anne Farahnaz ile çocukları Niayis (8), Meysa (6), Muhammed (5) ve Sarah (4) mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince, balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Anne ve çocuklarının yardım çağrılarını duyan komşuları, polise haber verdi.



Bölgeye sevk edilen polis, apartmanın doğal gaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Polis bu sırada demir kapıdan atlayıp balkonun bulunduğu bölüme giderek, gazdan etkilenmemek için balkona çıkan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye evin kapısını balyozla kırarak içeri girdi. Büyük korku yaşayan aileyi sakinleştirmek için ekipler, çaba harcadı.



Çocuklardan Muhammed’i kucağına alıp ambulansa götüren polis memuru onları kurtardıklarını ve korkmamalarını söyledi. Küçük Muhammed de polise teşekkür etti. 112 Acil personeli de balon yaptığı lastik eldiveni küçük Muhammed’e vererek sakinleşmesini sağladı. Çocuklar, babalarının çalışmak için Sakarya’nın Adapazarı ilçesine gittiğini söyledi. Türkçe bilmeyen ailenin yaşadığı korku, görenleri üzdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:32
  1. Bolu
  2. Sakarya
  3. evde mahsur kalan anne ve çocuklar
  4. kurtarma operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e ziyaret
    1. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    2. "Dünyanın gözü Recep Tayyip..
    3. Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık..
    6. Hatice Ruken Kılıç kimdir? DHKP/C’li..
    7. Mendi'nin acı günü
    8. DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu..
    9. Fatih'te korkunç olay! Minibüste ölü..
    10. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan..
    11. Grip nedeniyle hastanelik oldu, 27 gün..
    12. Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da..
    13. Rusya'daki temaslara ilişkin MSB'den..
    14. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi..
    15. Aranan teröristler listesinde "mavi"..
    16. MSB heyetinin Rusya'daki temasları
    17. Güvercin sevgisi için 45 gün yaşam..
    18. CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı
    19. Görenler inanamıyor! Obez kardeşler..
    20. 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil..
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi