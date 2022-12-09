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Gündem 4 bin civarında terörist! Bakan Akar duyurdu
Gündem

4 bin civarında terörist! Bakan Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 21:58:00 -
4 bin civarında terörist! Bakan Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi.

Bakan Akar, bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te gündeme ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.

İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.

Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Operasyon; teknik, taktik ve matematik konusudur. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, alacaktır.

Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askerî şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır.

Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

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