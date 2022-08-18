4 bin 300 yedek din görevlisi atama bekliyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Diyanet tarafından yapılan Sözleşmeli İmam Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı’na katılan adaylar yeterli kadro olmadığı için başarılı olmalarına rağmen yedek olarak bekliyor. 4 bin 300 aday atama beklerken Diyanet Akademisi’nin fiili olarak hayata geçecek olması, 3600 ek göstergeden kaynaklı binlerce personelin emekli olması ve hali hazırda 20 bine yakın cami ve Kur’an kurslarında boş kadroların olması bu adayların atamasını zaruri hale getirdi. Akit’e konuşan Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül, “Aylardır Erbaş’dan müjdeli haber bekleyen bu kardeşlerimiz başka bir yere de başvuru yapamıyor. Maliye Bakanlığı’nın bu konu ile ilgili acilen adım atması gerekiyor” dedi.