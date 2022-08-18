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Gündem 4 bin 300 yedek din görevlisi atama bekliyor
Gündem

4 bin 300 yedek din görevlisi atama bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sözleşmeli imam hatip, Kur’an kursu öğreticisi ve müezzin kayyım sözlü sınavına katılan adaylar yeterli kadro olmadığı için başarılı olmalarına rağmen yedek olarak bekletiliyor. 20 bine yakın cami ve Kur’an kursunda boş kadro olması bu adayların atamasını zaruri hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 09:51:00 -
4 bin 300 yedek din görevlisi atama bekliyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Diyanet tarafından yapılan Sözleşmeli İmam Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı’na katılan adaylar yeterli kadro olmadığı için başarılı olmalarına rağmen yedek olarak bekliyor. 4 bin 300 aday atama beklerken Diyanet Akademisi’nin fiili olarak hayata geçecek olması, 3600 ek göstergeden kaynaklı binlerce personelin emekli olması ve hali hazırda 20 bine yakın cami ve Kur’an kurslarında boş kadroların olması bu adayların atamasını zaruri hale getirdi. Akit’e konuşan Mil-Diyanet Sen Başkanı Celaleddin Gül, “Aylardır Erbaş’dan müjdeli haber bekleyen bu kardeşlerimiz başka bir yere de başvuru yapamıyor. Maliye Bakanlığı’nın bu konu ile ilgili acilen adım atması gerekiyor” dedi.

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Yorumlar

Emrullah DALEMBAY

Ek alım istiyoruz 70 üstü alanları atansin başarılı yedek diye geçiyor

Emre beytar

Yeniden mülakata tabii tutulmak istemiyoruz.girdiğimiz mülakatta yeterince yüksek puanlar aldık.sadece kontenjanın az verilmesinden dolayı 4300 aday olarak yedeğe kaldık.bir an önce tercih butonu açılsın istiyoruz.
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