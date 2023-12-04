4 Aralık 2014: Fahreddin Tivnikli'nin vefatı (İşadamı)

İsmail Fahreddin Tivnikli 4 Aralık 1954 tarihinde Erzurum’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum’da yaptıktan sonra yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.



Erzurum’un köklü tüccar ailelerinden birinin mensubu olarak kardeşi Abdullah Tivnikli ile birlikte İstanbul’da Eksim Dış Ticaret AŞ ile 1986 yılında Eksim Holding’in temellerini atmıştır. Eksim Holding’in gıda ve dış ticaret ile başlayan hikâyesi, ilerleyen yıllarda enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve gayrimenkul alanlarındaki başarılarla devam etmiştir.







Vefatına kadar Eksim Holding yönetiminde yer alan Fahreddin Tivnikli, iş hayatı dışındaki zamanının büyük bir kısmını hayır ve vakıf faaliyetlerine ayırmış, bu alanda yurtiçi ve yurtdışında birçok çalışmaya öncülük etmiştir. Kurucuları arasında olduğu ve uzun yıllar mütevelli heyeti üyeliği yaptığı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı başta olmak üzere pek çok vakıf ve hayır girişiminde aktif bir şekilde yer almış, katkılarda bulunmuştur.







Fahreddin Tivnikli, 4 Aralık 2014 tarihinde vefat etmiştir.