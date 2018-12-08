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3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye 10 bin 311 lira ceza

Eskişehir'de polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye, '3'üncü kez alkollü araç kullanmak', 'trafikten çekili aracı karayolunda kullanmak', 'ters yönde seyretmek' ve 'polisin dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:27
3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye 10 bin 311 lira ceza

Eskişehir'de ters yönde araç kullanıp polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamacayla yakalandı. Üçüncü kez alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi.

​Üniversite Caddesi'nde ters yönde seyreden aracı, polis ekipleri durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü yakalandı. Yapılan muayenesinde 2.75 promil alkolü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

İsmi açıklanmayan sürücüye '3'üncü kez alkollü araç kullanmak', 'trafikten çekili aracı karayolunda kullanmak', 'ters yönde seyretmek' ve 'polisin dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi ve otomobili de trafikten men edildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:27
  1. 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye 10 bin 311 lira ceza
  2. Eskişehir
  3. trafik cezası
  4. alkollü sürücü

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  • kskksk54 dk önce
    mesela heryerde alkolü meyhane, birahane, pavyon, gece kulübü, disko, bar vs. var. alkollü olup ta araç kullananlar bitermi böyle.
  • ahmetahmet1 sa önce
    DEvlet bu durumu gelir kapısı olarak göremez, görmemeli... 4. kez olursa daha fazla gelir, 5.kez olursa daha fazla gelir ÇOK SAÇMA.... bu canavarların kaç masumun canını alması ve millete zarar vermesi gerekiyor ehliyet ve aracın İPTAL EDİLMESİ için??? masum canının bedeli nedir devlet açısından, kaç ceza tutarıdır???
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