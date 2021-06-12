Haziran ayının aşı seferberliği şeklinde geçeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından pek çok kez ifade edildi. Son günlerde ulaşılan günlük doz miktarı da bunun ispatı. Peki, 3.doz ayı ne zaman yapılacak?

3.doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz hangi aşı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarla ilgili olarak Sabah’a konuştu. Bakan Koca, 3.doz aşı uygulamasıyla ilgili önemli detaylar paylaştı. Bakan Koca, “Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek: İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak. Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek” diye konuştu.