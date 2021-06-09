Alman aşısı olana 3.doz hangi aşı yapılacak? Koronavirüs salgınının noktalanması için ülkemizde şimdiye kadar 31 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. İki doz aşısını olanlar ise 3.dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, yerli aşı 3.doz mu olacak?

3.doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı yerli aşı mı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir" diye konuştu.