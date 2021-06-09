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Sağlık 3.doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı yerli aşı mı olacak?
Sağlık

3.doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı yerli aşı mı olacak?

3.doz aşılar ne zaman kaç ay sonra yapılacak? Koronavirüs salgınına karşı aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. İki doz aşısını olanlar ise ne zaman, kaç ay sonra 3.doz uygulanacağını araştırıyor. Peki, 3.doz aşı ne zaman yapılacak? Çin aşısı olana 3. doz hangi aşı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 20:08:00 -
3.doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı yerli aşı mı olacak?

Alman aşısı olana 3.doz hangi aşı yapılacak? Koronavirüs salgınının noktalanması için ülkemizde şimdiye kadar 31 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. İki doz aşısını olanlar ise 3.dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, yerli aşı 3.doz mu olacak?

3.doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı yerli aşı mı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin 3'üncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da Bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir" diye konuştu.

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