39 kaçak göçmen daha yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9'u çocuk olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-31, KB-88) bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler arasındaki 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.