3.801 TL olabilir! Asgari ücrette rakamlar belli oluyor

Asgari ücrette 2022 yılında yapılacak zam oranı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada 2022 asgari ücret zammı için yapılacak görüşmelerin uzamayacağını, yıl sonuna kalmadan 1-2 haftada halledileceğini bildirmişti. 1 Aralık tarihinde başlayacak görüşmelerin ardından yeni yılda etki edecek zam oranı belli olacak. İşte, 2022'de brüt asgari ücret ne kadar olacak? SGK primi ne kadar olur? AGİ ne kadar olacak? 2022 net asgari ücret ne kadar olur?

Ocak ayında asgari ücretle birlikte herkesin alım gücü artacak. Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

Peki masada hangi formüller var? 2022'de brüt asgari ücret ne kadar olacak? SGK primi ne kadar olur? AGİ ne kadar olacak? 2022 net asgari ücret ne kadar olur? Vergisiz asgari ücret hesabı nasıl?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Burada vergiyle ilgili ve destekle ilgili açıklamalarda bulundu Sayın Bakan. Desteği direk işçiye vereceğiz dedi. Şu anda 75 lira her işçi için işverene destek veriliyor. Bu daha önce 150 TL'ydi. Bunu direk işçiye verebilirler.

Vergi de kalkabilir. Şu anda vergisiz asgari ücret var mı? Kimde var? Apartman görevlileri vergisiz asgari ücret alıyorlar. Şu anda 2.825 TL olan asgari ücret onlara 3.040 lira olarak ödeniyor.

3.532 lira olan asgari ücret 3801 liraya çıkacak.

İki alternatif daha söyleyeyim. Birincisi daha önce uygulanan bir yöntem vardı. 6 ayda bir asgari ücretin belirlenmesi. Bunu ilk kez söylüyorum. Belki bu da gündeme gelebilir. Alım gücünü artırmak için 6 ayda bir asgari ücret belirlenebilir. Aynı emekli ve memur zamlarında olduğu gibi.

İkincisi de 536 liralık primin de alınmaması gibi bir formül de gelebilir. Herkesin alım gücünün artacağı bir Ocak ayı bizi bekliyor.

ASGARİ ÜCRET

2021 | 2022 (% 25 ZAMLI)

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL | 4.471,88 TL

SGK PRİMİ % 14 500,85 TL | 626,06 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78 TL | 44,72 TL

GELİR VERGİSİ % 15 187,82 TL | 234,78 TL

AGİ 268,31 TL | 335,39 TL

DAMGA VERGİSİ % 0,759 27,15 TL | 33,94 TL

NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90 TL 3.532,37 TL

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET

2021 | 2022 (% 25 ZAMLI)

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL | 4.471,88 TL

SGK PRİMİ % 14 500,85 TL | 626,06 TL

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78 TL | 44,72 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 536,63 TL | 670,78 TL

NET ASGARİ ÜCRET 3.040,87 TL | 3.801,10 TL