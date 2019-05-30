38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışı, Kocatepe Camii avlusunda gerçekleştirildi. “Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla her Ramazan ayında açılan fuar, 41 stantta 52 yayınevi ile birlikte açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kitapseverlerle buluştu. Kitap denince ilk akla gelenin Allah’ın kitabı olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kitapla kitap dostlarını buluşturmak iyiliklerin en iyisi, güzelliklerin en güzeli. Kitap deyince Allah’ın kitabı aklımıza geliyor. Büyük harfle yazılınca Kur’an-ı Kerim akla geliyor. Öyle ki bütün kitaplar için kullanılan isim Allah’ın kitabı için kullanılan isimle aynı. Bizim medeniyetimizin, inancımızın ana kaynağının adı kitap, ne kadar önemli. Diğer ismi Kur’an; okunan şey, okumakla alakalı. Hiç okunmayacak bir şey olsaydı adı Kur’an olur muydu? O yüzden Kur’an okunmak için var, anlaşılmak için ve yaşanmak için var. Gelen ilk ayetlerinde de 'Oku' diyor bütün insanlığa. Oku, kainatı oku ve Allah’ın gönderdiğini oku. İlk ayetlerde ‘Oku yaratan rabbinin adıyla oku’ diye geçiyor. Sonrasında kalemden bahsediyor. İlk ayetler okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten, kalemden bahsediyor. Bu ne anlama geliyor, bu medeniyetin insanlarının elinden kitap kalem düşmeyecek. Öğretme ve öğrenme faaliyeti eksik olmayacak. Dolayısıyla bu milletinin çocuklarının ellerinden kitap kalem eksik olmayacak. Tarihe baktığımız zaman kitapla kalemle meşgul olduğumuz zamanlarda yükselmişiz. Kitap ve kalemi elimizden bıraktığımız zamanlarda ise düşmüşüz. Bizim milletimizin ilerlemesi ve gerilemesi tamamen kitapla olan iştigalimizin azlığı ve çokluğu ile doğru orantılı. Kitabın okunmasının nihai amacı insanların aydınlatılmasıdır. Demek ki uyarmak için, insanları aydınlatmak için, bilinçli bir Müslüman, şuurlu bir insan olmak için okuyacağız. Bu stantlarda olan bütün kitaplar Allah’ın kitaplarını daha iyi anlamak için okunursa, okuyan kişiler ibadet etmiş olurlar. Çünkü ameller niyetlere göredir” ifadelerini kullandı.

FUAR GECE YARISINA KADAR AÇIK

İstanbul'un iki ayrı yakasında "Ramazan Kitapla Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen "38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", gece yarısına kadar okurları bekliyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından aynı gün Sultanahmet Meydanı ile Büyük Çamlıca Camisi avlusunda açılan fuar, saat 11.00'den gece yarısına kadar ziyaret edilebiliyor. Sultanahmet’te 200, Büyük Çamlıca Camii’nde ise 120 yayınevinin katıldığı fuar 1 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Fuara ilişkin açıklamada bulunan Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Sultanahmet gibi Çamlıca'nın da İstanbul'un merkezi haline geleceğini aktararak, "Büyük Çamlıca Camisi'nin ibadete açılmasıyla beraber Türkiye'nin dört bir köşesinden insanlar asrın bu dev eserini yerinde görüp, ziyaret etmek üzere akın akın buraya geliyor. Bugün de Türkiye'nin belki her vilayetinden insanla beraber kitap ve kültür günlerini başlatmış bulunuyoruz. Dolayısıyla etkinlik ülkemizin dört bir köşesinden gelecek insanların varlığıyla bütün Türkiye'ye hitap edecek, etkisi ve tesiri bütün bir yurdu saracak önemli bir faaliyet olarak ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

KİTAP GÜNLERİNE DAVET EDİYORUZ

Fatih Kurt, Türk insanının ilim kültür medeniyetinin temsilcisi bir millet olduğunun altını çizerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak insanımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın doğru bilgiyle beslenmesi noktasında da öncülük yapan bir kurumuz. Kitap fuarları düzenlememizin esas sebebi de insanımızın iyi, güzel ve doğruyla buluşmasını sağlamaktır. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı, dostlarımızı çocuklarıyla, aileleriyle birlikte gerek Sultanahmet'te gerekse Çamlıca, Kocatepe, Gaziantep ve Köln gibi diğer merkezlerimizde de yapılacak olan bu kültür ve kitap günlerine davet ediyoruz" dedi.

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİ DÜZENLENECEK

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık İşletme Genel Müdürü Yasin Uğraş ise hazırlıkları çok önceden yapılan fuarda özellikle kitap, cami ve ramazan üçlemesini bir arada tutmaya gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Yıllardır geleneksel hale gelmiş kitap fuarımızı her sene olduğu gibi Sultanahmet Meydanı'nda veya civarında düzenlemeyi hedefledik. Bu sene de bu çalışmalar neticesinde Sultanahmet'teki yer bize tahsis edildikten hemen sonra 6 günde stantlarımızı kurmak suretiyle fuarı Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın katılımıyla açmış olduk" dedi. Çamlıca'da açılan fuarda söyleşiler ve imza günlerinin de düzenleneceğini kaydeden Uğraş, fuarda 120 yayıncının okuyucuya hizmet verdiğini dile getirdi. Yasin Uğraş asıl amaçlarının okurla kitabı buluşturmak olduğunu aktararak, "Bu manada sadece İstanbul'da iki nokta ve Ankara'da Kocatepe Camisi'nde değil aynı zamanda Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bu sene beşincisini, Almanya'nın Köln şehrinde DİTİB Merkez Cami altında da ikincisini icra edeceğimiz Kitap Kültür Günleri'nde okumayı sevenleri kitapla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.