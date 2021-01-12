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Yerel 38 küçükbaş hayvan telef oldu! "Bittim ben"
Yerel

38 küçükbaş hayvan telef oldu! "Bittim ben"

Konya'da ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların sahibi, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi

Yeniakit Publisher
2021-01-12 17:22:00 -
38 küçükbaş hayvan telef oldu! "Bittim ben"

Konya'nın Halkapınar ilçesinde ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvanı telef olan kişi, itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Erginer'e (41) ait ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören Erginer, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede ağılı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Hayvanlarının telef olduğunu gören Erginer, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını "Bittim ben, yandım ben" diyerek gözyaşları içinde izledi.

Yangında, ağıldaki 18 koyun ile 20 kuzu telef oldu.

"Zararım büyük"

Erginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi zararının büyük olduğunu ifade ederek, "Kuzulu koyunlarım yanmış, telef olmuş. Bittim ben." dedi.

Öte yandan Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da olay yerinde incelemelerde bulunarak, aileyi teselli etmeye çalıştı.

 

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