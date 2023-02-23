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Aktüel 377 bin 355 depremzede bölgedeki cami ve Kur’an kurslarında
Aktüel

377 bin 355 depremzede bölgedeki cami ve Kur’an kurslarında

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremlerden etkilenen 11 ilde, depremin ilk gününden bu yana toplam 377.355 deprem mağduru vatandaşın uygun olan cami ve Kur’an kurslarında konakladığını belirtti

Yeniakit Publisher
2023-02-23 16:45:00 -
377 bin 355 depremzede bölgedeki cami ve Kur’an kurslarında

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, depremlerden etkilenen 11 ilde toplam 377.355 deprem mağduru vatandaşın uygun olan cami ve Kur’an kurslarında konakladığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Kahramanmaraş’ta 30.214, Gaziantep’te 100.903, Adıyaman’da 1578, Hatay’da 1185, Osmaniye’de 764, Kilis’te 4479, Şanlıurfa’da 71.089, Malatya’da 17.459, Diyarbakır’da 42.780, Adana’da 94.683 ve Elazığ’da 12.221 kişi olmak üzere toplamda 377.355 kişiyi uygun olan cami ve Kur’an kurslarında misafir ettiklerini kaydetti.

Başkan Erbaş, “Türkiye İçin İyilik Vakti” hashtag’ı ile yaptığı paylaşımında, “Tüm imkanlarımızlavatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki uygun olan camilerimiz ve Kur’an kurslarımızda deprem mağduru binlerce vatandaşımızı misafir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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