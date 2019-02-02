0553 313 94 23

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası

- Şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:10
37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası


İSTANBUL (AA) - Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cebeci Spor Kompleksi'ndeki açılış seremonisine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı ve dünya şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüp başkanı Celalettin Deniztoker, başkan yardımcısı Enver Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Musa Aydın, 11 ülkeden yaklaşık 200 sporcuyu ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu turnuva dünyanın sayılı turnuvalarından biri. Ben bu turnuvada mücadele eden tüm ülke takımlarını kutluyor final maçına çıkacak olanlara da başarılar diliyorum. Başta Vehbi Emre ve Hamit Kaplan olmak üzere ülke güreşine hizmet etmiş ve hayatını kaybetmiş tüm sporcularımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından turnuvaya emeği geçenler için plaket töreni yapıldı. Açılış törenden sonra 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda final müsabakalarına geçildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 20:10
  1. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası
  2. Güreş
  3. Musa Aydın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. Atıcılıkta 9 yeni Türkiye rekoru
    3. Skandal olay! 4 yaşındaki çocuğuna..
    4. Venezuela'daki hükümet ve muhalefet..
    5. Yelken: TYF Kış Kupası
    6. Hudeyde'de şiddetli çatışma
    7. Ürdün bin 300 parça tarihi eseri..
    8. İngiliz basınının Venezuela haberleri..
    9. Chelsea sahasında farklı kazandı
    10. MHP'de 50. yıl dönümü hazırlıkları
    11. 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan..
    12. Türk vatandaşına idam kararı!..
    13. Bayern Münih, Leverkusen..
    14. Rejimin bombalaması sonucu hasar gören..
    15. "Boynumuzu eğik bırakmayın"
    16. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Bisiklette sezonun ilk yarışı tamamlandı
    19. Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi!..
    20. İsrail'in ekim ayında şehit ettiği..
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi