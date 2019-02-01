



İSTANBUL (AA) - Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası, İstanbul'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda sporcular, eleme ve yarı final müsabakalarına çıktı.

Yarı final maçları sonucunda Türk sporculardan finale kalan isimler, 55 kiloda Doğuş Ayazcı ve Şerif Kılıç, 72 kiloda Cengiz Arslan, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Cenk İldem oldu.

55 kiloda Müslüm Alınlı, 63 kiloda Veysel Sarıkurt, Abdurrahman Altan ve Rahman Bilici, 72 kiloda Serdar Akgül ve Fevzi Topçu, bronz madalya için mindere çıkacak.

Turnuvada yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları ile 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak.

Organizasyon, 3 Şubat Pazar günü 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolardaki repesaj ve final maçlarıyla sona erecek.