37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 611 bin 444 kişi ziyaret etti.

Fuar sonunda değerlendirmede bulunan yayınevleri yetkilileri, bu yıl kitapseverlerin en çok roman türündeki kitaplara ilgi gösterdiğini söyledi.

Doğan Kitap'ın Yayın Direktörü Cem Erciyes, okurların bu yıl en çok edebi ve polisiye türündeki romanlara rağbet gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni çıkardığımız Arif Ergin'in kitabı 'Tekvin' çok ilgi gördü. Çünkü içerisinde gerilim ve polisiye var. Bu tür polisiye kitaplara duyulan merak da malum. Polisiye türünde kitaplar her zaman iyi satış yapıyor. Ama şunu da söylemek lazım, Türkiye'de edebiyatın tecrübeli isimleri, okurun uzun yıllardır takip ettiği yazarlar her zaman, her fuarın birincileridirler. Bu yılki fuarda da buna benzer bir sonuç yaşadık."

'Genç okuyucular ön plandaydı'

Timaş Yayınları Satış Sorumlu Mücahit Arlı da her fuarda ilgi olarak roman türündeki kitapların önde olduğunu dile getirerek, "Bunun dışında kişisel gelişim ve tarih kitapları ilgi görüyor." dedi.

Arlı, ayrıca fuarda yakın zamanda Arapça'dan Türkçe'ye çeviri bir kitap olan "Frankenstein Bağdat'ta" adlı esere rağbet olduğu aktararak, şöyle devam etti:

"Dünya edebiyatı kategorisinde 'Unutmanın Genel Teorisi' ile son çıkanlardan 'Dünyayı Değiştiren Gizli Anlaşmalar' ilgi gördü ve bu yıl fuarda genç okuyucular ön plandaydı. 'İçimdeki Müzik', 'Sıra Dışı', 'Kiraz Ağacı' ile 'Aramızdaki Mesafe' gibi daha çok 14-20 yaş arasına hitap eden kitaplarımız da oldukça rağbet gördü."

'Cemil Meriç'in eserleri okurlardan epeyce ilgi görüyor'

İletişim Yayınları editörlerinden Kıvanç Koçak da edebiyat alanının dışında da yayınlar yaptıklarını anlatarak, "Edebiyat alanında en çok rağbet gören yazarlarımız başta Oğuz Atay olmak üzere, İhsan Oktay Anar, Şule Gürbüz, Sevgi Soysal, Murat Menteş, Gaye Boralıoğlu oldu. Edebiyat dışında da Cemil Meriç'in tüm eserleri bizde, okurlardan epeyce ilgi görüyor." diye konuştu.

Koçak, ayrıca fuarda okurların en çok çeviri olan yabancı klasiklerden Fyodor Mihayloviç Dostoyevski ile Lev Nikolayeviç Tolstoy'un eserlerini aldığını söyleyerek, "Biz tam metin çevirilere sadık kalarak kitapları hazırlıyoruz. Ayrıca kitaplarımızın başlarına ve sonlarına ön söz ve son söz de koyuyoruz. Okuyucunun kitabı daha iyi anlayabilmesi, kavrayabilmesi açısından." görüşünü dile getirdi.

'Okurlar bu yıl tarih alanına merak duyuyor'

İnkılap Kitabevi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bozkurt da fuarda okuyucuların genel olarak roman türündeki kitapların yanı sıra, kişisel gelişim ile araştırma-inceleme dalındaki eserlere eğilim gösterdiğini aktardı.

Bozkurt, okurların bu yıl tarih alanına da merak duyduğunu ifade ederek, Türk ve Osmanlı tarihi ile tasavvufu ele alan kitapların da çokça satın alındığını söyledi.

'Genelde gençler kitaplarda korku, gerilim, aksiyon istiyorlar'

Profil Kitap Editörlerinden Zeynep Ekşi de fuarda en çok Tarık Tufan tarafından kaleme alınan "Düşerken" adlı romana ilgi gösterildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu yıl dijital oyunlar üzerine bir kitap serisi çıkardık. Çocuklar en fazla bu kitaplara ilgi gösterdi diyebilirim. Bir de çocuk spor kitaplarımız vardı. Onlar kapış kapış gitti. Genelde gençler kitaplarda korku, gerilim, aksiyon istiyorlar. Sanat kitapları kategorisinde diyebileceğimiz okullarda da okutulan çizim kitaplarımız epeyce satıldı."

'Son yıllarda yerli edebiyat okumaları yükseldi'

Ketebe Yayınları Genel Müdürü İsmail Demirci ise ilk kez fuara katıldıklarını söyleyerek, 2018'in Mart ayında yayın hayata başladıklarını ifade etti.

Demirci, fuardaki ilgiden çok memnun olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarda edebiyat ve tarih ağırlıklı kitaplarımız öne çıktı. Ali Emre'nin 'Nureddin Zengi' romanı, Ahmet Murat'ın 'Kuşlarla Sohbetin Şartları', Aykut Ertuğrul'un 'Başlangıçların Sonsuz Mutluluğu', İsmail Kılıçarslan'ın 'Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri', Mustafa Armağan'ın 'Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı' serisi bir de Taha Kılınç'ın Orta Doğu üzerine 20 Tez'i bu fuarda en çok öne çıkan kitaplarımız oldu."

Türkiye'de son bir kaç yıl tarih üzerine okumaların yoğunlaştığına dikkati çeken Demirci, "Tarih okumaları ciddi bir trend haline geldi. Son yıllarda yerli edebiyat bilhassa yükseldi. Roman peşi sıra geliyor. Deneme her zamanki gibi durağan ama yerinde duruyor." değerlendirmesinde bulundu.