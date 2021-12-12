3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşır? Sözleşmeli personele 3600 ek gösterge var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce müjdesi verilen, 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi çok sayıda memurun aylıkları ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde arttıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu.

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yapan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli personele 3600 ek gösterge var mı?

3600 ek gösterge sözleşmeli personele var mı? Sözleşmeli personel konusunda ise Bilgin, "Sözleşmeli meselesini de gündeme aldık. Sözleşmeli personel ile ilgili meseleyi de en uygun şekilde çözeceğiz. Karara bağlamış bulunuyoruz." dedi.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge ne iye yarıyor? Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 ek gösterge maaşları ne kadar artıracak?

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK'ya geleceği belirtildi.