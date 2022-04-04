3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 ek göstergede gelinen son nokta merak ediliyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıkacağı tarih:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelinen son durumu açıkladı. Bakan Bilgin, milyonların merak ettiği konu hakkında tarih açıkladı. Peki, 3600 ek gösterge hangi ay çıkacak?
3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek” dedi.