  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 3600 ek gösterge son dakika haberi 3600 ek gösterge ne zaman yükselecek?
Ekonomi

3600 ek gösterge son dakika haberi 3600 ek gösterge ne zaman yükselecek?

Berat Albayrak’tan boşalan koltuğa atan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin uzun zamandan beri beklediği 3600 ek gösterge artışına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Elvan’ın 3600 ek gösterge açıklaması sonrası 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? sorularını da beraberinde getirdi. İşte Lütfi Elvan’ın 3600 ek gösterge açıklaması.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:48:00 - 2020-11-19 15:49:20
3600 ek gösterge son dakika haberi 3600 ek gösterge ne zaman yükselecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak sorulan soruya da "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen sorularına cevap vermişti. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların durumunun sorulması üzerine, Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!
Siyaset

CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediği yalanı kısa sürede çürüdü. KKTC C..
Profesörden 9'luk deprem uyarısı! 'Nerede olacağını biliyoruz'
Gündem

Profesörden 9'luk deprem uyarısı! 'Nerede olacağını biliyoruz'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’nde büyük depremin Tekirdağ’da olacağını, depremin yıkım gücünün 9 ol..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay