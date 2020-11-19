3600 ek gösterge son dakika haberi 3600 ek gösterge ne zaman yükselecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Elvan ek gösterge ile ilgili olarak sorulan soruya da "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu" ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen sorularına cevap vermişti. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların durumunun sorulması üzerine, Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.