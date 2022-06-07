Uzun zamandır merakla beklenen 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkartılacaktır. Ek gösterge düzenlemesi, memurlarımızın mevcut maaşlarında küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Somut örnek verecek olursak, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında detayları paylaştı. Peki, kim ne kadar maaş alacak?

3600 ek gösterge kim ne kadar maaş alacak son durum:

Bilgin, TRT Haber canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili soruları cevapladı.

Düzenlemenin bütün kamu personelini kapsayacak şekilde genişletildiğini ve "seçim öncesi verilen söz" denilerek sık sık eleştirildiğini belirten Bilgin, çalışmanın seçimle ilgisi olmadığını vurguladı.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı çalışma hazırlanması isteği üzerine detaylı şekilde çalıştıklarını anlatarak, "Bir ücret düzenlemesi değil, emeklilerin ücret, maaş ve ikramiyelerinin düzenlenmesidir" ifadesini kullandı.

Düzenlemenin 5 milyon 300 bin memur ve memur emeklisini kapsadığını hatırlatan Bilgin, "Hiçbir sendikanın ve hiçbir kimsenin talep etmediği bir düzenlemeyi yaptık. Beklentilerin üzerinde. Onun için devrim niteliğinde bir çalışmadır diyorum. İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu bürokrasisi, kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak, rahat edecek, diyecek ki 'Devletim beni düşünüyor'." diye konuştu.

Bilgin, 3000'den 3600 ek göstergeye geçenlerin maaşlarında yaklaşık 1300-1400 lira arasında değişim olduğunu ancak bu artışın bugünkü rakamlarla belirlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Temmuzun başında enflasyon farkını vereceğiz. Onunla ilgili başka düzenlemelerimiz var, burada açıklamıyorum. O düzenlemeler de yapıldığı zaman bu 1300-1400 lira, 2 bin 300 lira, 2 bin 500 lira gibi rakamlara ulaşabilecek. Aynı zamanda emekli ikramiyesi 45 bin lira ile 50 bin lira arasında artacak. 200 bin lira ikramiye alacak bir kamu çalışanı, 250 bin lira alacak. İkramiyelerde de değişim olacak. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızın yeniden aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyon farkını ve bugün söylemek istemediğim diğer ek düzenlemeleri de yaparak, 2022'nin aralık ayında da bu yaptığımız 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelerine çok daha farklı yansıyacak. Bu düzenlemeyle katlanacak."

Bu düzenlemenin "çalıştığı alanın dışında yükseköğrenim görenleri ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarını kapsamadığı" iddiasıyla ilgili soru üzerine Bilgin, bunların doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Bilgin, düzenlemenin bekçilerden uzman erbaşlara kadar çok geniş bir kadroyu kapsadığını açıkladı.

Mevcut çalışanların maaşlarına yönelik de yeni bir düzenleme yapılacağını duyuran Bilgin, "Şu müjdeyi vereyim, Cumhurbaşkanımız bugün bütün kamu çalışanlarının yaptıkları işlere göre ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmasını da uzun vadede bize verdi. Onu da ayrıca yapacağız. En aşağıdan en yukarıya kadar çalışanların, emeklilerin değil." bilgisini verdi.

Bilgin, çalışanlara yönelik yapılacak çalışmanın da adaleti gözeteceğini ve fonksiyonel farklılaşmayı ön plana çıkaracağını dile getirdi.