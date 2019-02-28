3600 ek gösterge için son dakika yeni talep | 3600 ek gösterge son durum 2019

3600 ek göstergede son durum ne? Binlerce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek gösterge artışı için yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Sen 3600 ek gösterge artışı için yeni bir talepte bulundu. Ek gösterge 3600 ne oldu? Ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek göstergede son durum bilgileri haberimizin detayında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesinden sonra binlerce vatandaş 3600 ek gösterge artışı için gözünü hükümete çevirdi. 3600 ek gösterge artışı ne zaman gerçekleşeceği beklenirken, Sağlık Sen'den 3600 ek gösterge artışı için yeni bir talep geldi.

3600 ek gösterge tüm çalışanları kapsamalı

Sağlık Sen bir toplantı düzenledi. Bugün düzenlenen toplantıda konuşan Sağlık Sen İzmir 2 No ’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 3600 ek gösterge meselesine değindi ve toplu iş sözleşmesi hakkında da açıklamada bulundu. İzmir’in Selçuk ilçesinde geniş katılımlı bir toplantı düzenleyen Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şubesi, 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Özdemir, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Toplu sözleşmelerde, kurum idari kurul toplantılarında gündeme taşıdığımız, sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi konusunu defalarca dile getirdik. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesinde kamu da çalışan sağlıkçıların da yer aldığı 3600 ek gösterge verilmesi konusunu da yakından takip ediyor, bir an önce hayata geçmesi anlamında kamuoyu oluşturuyoruz. Bizler 3600 ek gösterge konusunda tüm çalışanları kapsayacak bir şekilde sağlıkta çalışan tüm lisans mezunu çalışanların ek göstergelerine 600 puan artırılarak herkesi kapsayacak şekilde kapsamı genişletilerek ve hiç bir çalışanı mağdur etmeyecek şekilde verilmesini talep ediyoruz. Kamu çalışanları arasında sadece sağlık çalışanlarına özgü bir yasa çıkartarak, tüm ön lisans mezunu sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkını getirmiştik. Sağlık lisansiyerlerinin bu haktan yararlandırılacak olması, lisans tamamlanın ne kadar önemli bir kazanım olduğunu da göstermiştir. 100 bin sağlık çalışanı bu haktan yararlandı. 2014 sonrası mezunların da bu haktan yararlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. 3600 ek gösterge tüm lisans mezunlarını kapsamalı."

Ek göstergeden memurlar da yararlanmalı

Özdemir, tüm lisans sağlık personellerine ek gösterge verilmesi gerektiğini söyleyerek şu şekilde açıklamasını sonlandırdı: “Bunun kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Tüm çalışanların memuru ile hizmetlisi ile ek gösterge oranlarında artırımı yapılarak adalet sağlanması gerekmektedir. İnşallah bu süreci de değerlendirmek kaydıyla kimseyi mağdur etmeden herkese hakkettiği oranında ek gösterge oranında artırım yapılması için mücadelemiz sürmektedir. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi konusunda yeni Türkiye’nin yeni döneminde ilk kanun teklifi olarak bu konunun meclise gelmiş olmasını bizler için çok önemliydi ve bildiğiniz gibi kabul edildi. Eksikleriyle de olsa çıktı bu önemli bir adım. Ama geçtiğimiz haftalarda yıpranma payı ile alakalı geçmişe dönük verilmesi ile alakalı bir dava süreci başlattık. Bunun da yanında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sağlık Sen olarak yıpranma payının Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi, 5 yıla 1 yıl verilmesi ve geçmişe dönük olması açısından da hukuki, bürokrasi ve siyasi yönden yapılması gerekenler adına bu işin sonuna kadar sahipçisi olacağımızı da bildirmek isterim”