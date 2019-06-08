3600 ek gösterge artışı son dakika ne zaman? 3600 ek gösterge maaş artışı zammı son durum

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin beklediği 3600 ek gösterge konusunda son dakika haberleri merak edilmekte. 24 Haziran genel seçimleri öncesi gündeme gelen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen 3600 ek gösterge artısında bekleyiş halen sürerken 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde de 3600 ek göstergenin çıkmasına ilişkin herhangi bir gelişme de yaşanmadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 3600 ek gösterge konusundaki açıklaması 3600 ek gösterge bekleyişinin biraz daha sürmesi yönünde. Peki 3600 ek gösterge de son durum ne? 3600 ek gösterge artışı son dakika ne zaman? 3600 ek gösterge artışıyla maaş, ikramiye ne kadar artar? 3600 ek gösterge artışıyla taban aylıkları nasıl değişecek?

3600 ek gösterge artışının Meclis'ten ne zaman çıkacağı halen belirsizliğini korumakta. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Bu brütten ise gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintisi ve damga vergisi kesiliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 ek gösterge artışıyla taban aylıkları nasıl değişecek?

Ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması halinde, yasadan önce emekli olanların emekli ikramiyesinde fark ödemesi bekenmiyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarının güncellenmesi yasaya göre mümkün. Ek göstergenin aylık bağlama oranını değiştirmesi ile bu memurların tümünün maaşında temel alınan taban aylıklar da değişime uğrayacak.

3600 ek gösterge artışıyla maaş, ikramiye ne kadar artar?

Ek gösterge emekli maaşları ve ikramiyelerinde ciddi oranlarda artış olacak. Düzenleme ile polislerde emekli maaşında ortalama 500 lira, ikramiyelerinde ise 17 bin lira artış olacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira, ikramiyelerdeki artış ise 13 bin lirayı geçecek.

3600 ek gösterge büyük bir mali yükü de getiren bir durum

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş3600 ek gösterge konusunda son dakika önemli açıklamalarda bulundu.Numan Kurtulmuş, “3600 ek gösterge büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur" ifadelerini kullandı.