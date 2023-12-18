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Gündem 36 ilde SİBERGÖZ-10 operasyonu: 144 gözaltı!
Gündem

36 ilde SİBERGÖZ-10 operasyonu: 144 gözaltı!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 08:39:00 -
36 ilde SİBERGÖZ-10 operasyonu: 144 gözaltı!

Ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla, yasa dışı bahisle, suç gelirleriyle, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarıyla, mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-10” operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı "Sibergöz-10" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

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