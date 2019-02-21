35 yataklı devlet hastanesi, 50 yataklı olarak onaylandı

Daha önceden 35 yataklı olarak planlanan Cide Devlet Hastanesi, yapılan proje tadilatı ile 50 yataklı olarak onaylandı.

Kastamonulu iş adamı Murat Demir, daha önceden 35 yataklı olarak planlanan Cide Devlet Hastanesinin yapılan proje tadilatı ile 50 yataklı olarak onaylandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşme sonucunda Cide Devlet Hastanesinin yapım ihale sürecinin de başladığını ifade eden Demir, “Cide’de yapımı tamamlanmak üzere olan 325 yataklı yurt, Kredi Yurtlar Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşme sonrası inşallah KYK bünyesine alınacak ve 2019-2020 öğrenim yılında hizmete açılacak. Yapımını üslenen ART Tersanesi Sahibi Adnan Aslan’a çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 milyon TL’ye inşaatı tamamlanan bu yurtta 50 kişi istihdam edilecektir” dedi.

12 milyon TL ihale bedeli olan taşkın koruma işlerinin devamı içinde DSİ tarafından ihale yapıldığına açıklayan işadamı Murat Demir, “Cide’de DSİ tarafından ihalesi yapılan, toplam 12 milyon lira ihale bedeli olan taşkın koruma işlerinin devamı için DSİ Genel Müdürümüzle gerekli görüşmeler yapıldı. Cide Sahil Tahkimat ve batık mendirek proje çalışması için sürecin hızlanması konusunda ilgili Bakan Yardımcımızla gerekli görüşmeler yapıldı. Tüm projeleri takip ediyoruz ve edeceğiz inşallah. Biz hizmet için varız, var olacağız” dedi.