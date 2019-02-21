0553 313 94 23

35 yataklı devlet hastanesi, 50 yataklı olarak onaylandı

Daha önceden 35 yataklı olarak planlanan Cide Devlet Hastanesi, yapılan proje tadilatı ile 50 yataklı olarak onaylandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:09
35 yataklı devlet hastanesi, 50 yataklı olarak onaylandı

Daha önceden 35 yataklı olarak planlanan Cide Devlet Hastanesi, yapılan proje tadilatı ile 50 yataklı olarak onaylandı.


Kastamonulu iş adamı Murat Demir, daha önceden 35 yataklı olarak planlanan Cide Devlet Hastanesinin yapılan proje tadilatı ile 50 yataklı olarak onaylandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşme sonucunda Cide Devlet Hastanesinin yapım ihale sürecinin de başladığını ifade eden Demir, “Cide’de yapımı tamamlanmak üzere olan 325 yataklı yurt, Kredi Yurtlar Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşme sonrası inşallah KYK bünyesine alınacak ve 2019-2020 öğrenim yılında hizmete açılacak. Yapımını üslenen ART Tersanesi Sahibi Adnan Aslan’a çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 milyon TL’ye inşaatı tamamlanan bu yurtta 50 kişi istihdam edilecektir” dedi.


12 milyon TL ihale bedeli olan taşkın koruma işlerinin devamı içinde DSİ tarafından ihale yapıldığına açıklayan işadamı Murat Demir, “Cide’de DSİ tarafından ihalesi yapılan, toplam 12 milyon lira ihale bedeli olan taşkın koruma işlerinin devamı için DSİ Genel Müdürümüzle gerekli görüşmeler yapıldı. Cide Sahil Tahkimat ve batık mendirek proje çalışması için sürecin hızlanması konusunda ilgili Bakan Yardımcımızla gerekli görüşmeler yapıldı. Tüm projeleri takip ediyoruz ve edeceğiz inşallah. Biz hizmet için varız, var olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır-Suudi Arabistan vapur seferleri 13 yıl sonra tekrar başlıyor
    1. Mısır-Suudi Arabistan vapur seferleri..
    2. AK Parti’li kadınlar bez çanta dağıttı
    3. Robotatvan Robotik Kulübünden Kaymakam..
    4. Tatvan’da kar temizleme çalışmaları
    5. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    6. "Türkiye ve Pakistan, İslam dünyasında..
    7. Bakü'de "Türk dünyası ve Hoca Ahmet..
    8. Bankanın "full paket" ücretine iade..
    9. 'Korkaklarsınız' dedi ve hükümeti..
    10. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni..
    11. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    12. Filistin'den "Arap finansal güvenlik..
    13. "Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve..
    14. AK Parti'nin Manisa mitingi
    15. Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    17. Trabzonspor'dan eski futbolcu Turgut..
    18. SPK haftalık bülteni
    19. Ereğli polisinin uygulamasında 5..
    20. Brüksel'de "Mültecilerin Sosyal Olarak..
    21. Binali Yıldırım, Çatalca'da
    22. Bariyerlere çarpan araç tarlaya uçtu:..
    23. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    24. Fenerbahçeli taraftarlar polis..
    25. Bakan Koca: “Sağlık harcamalarının..
    26. Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunların..
    28. Maduro'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
    29. Başkan Alemdar mahalle ziyaretlerine..
    30. Fatih Erbakan'dan Cammu Keşmir..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti