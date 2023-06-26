35 milyar dolarlık altın ortaya çıktı! Herkes şaşkın

Altın alanında faaliyet gösteren mali operatör Goldex, Rusya vatandaşlarının evlerinde sakladığı mücevher ve ziynet eşyası şeklindeki altınların değerinin 3 trilyon rublenin üzerinde olduğunu açıkladı (35 milyar dolar).



Analistler söz konusu miktarın 2,5 trilyon rublelik kısmının hiçbir şekilde kullanılmadığına dikkat çekti. Goldex'in anketine katılan altın sahiplerinin yüzde 75'i ellerindeki altının ziynet eşyası, metal para ya da külçe şeklinde olduğunu beyan etti.



5'ten fazla eşyaya sahip olduğunu açıklayanların oranı yüzde 54 olarak bulundu. Sahip olduğu bütün altın eşyaları kullandığını beyan edenlerin oranı ise yalnızca yüzde 9.



Altınlarını satmaya hazır olduğunu söyleyenlerin oranı kadınlar arasında yüzde 74, erkekler arasında ise yüzde 26.

Turkrus