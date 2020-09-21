35 günde ne oldu? Oruç Reis'in kaptanından merak uyandırıcı açıklamalar

Türkiye kararlılıkla geri adım atmayarak, Yunanistan’ın küstah provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Doğu Akdeniz’de yoğun araştırma yapan ve bir süre sonra teknik bakım için Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis Yunanistan’ı çılgına çevirdi. Yunan basını salyalarını akıtarak manşetlerinde Türkiye için skandal ifadeler kullandı.

Oruç Reis gemisinin kaptanı Cankat Uzşen, Mavi Vatan'da yaşananları anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı tedbirlere vurgu yapan kaptan Uzşen, ‘yaptığımız operasyonlarda herhangi bir müdahaleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi’ dedi.

Uzşen, gemide, kaptan, güverte ve makine zabitleri, gemi adamları ile jeofizik operasyonlarında görevli teknik personelle toplam 54 kişi olduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Uzşen, ''süreci herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık" diye konuştu.

Sosyal aktiviteler

Mesai saatlerinde uyku düzenlerine dikkat ettiklerini söyleyen Uzşen, personelin TV izleme, oyun oynama, internete erişimi gibi çeşitli sosyal aktiviteleri olduğunu belirtti.

Teknik bakım

Uzşen, Mavi Vatan’a vurgu yaparak bölgedeki faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

35 günlük periyodun sonrasında planlı bakım ve tutum çalışmalarının ardından yapılacak testlerle operasyonlara hazırlandıklarını ifade eden Uzşen, "Bu planlı bakım ve tutum çalışmaları yapılıp ikmaller ve personel değişimi tamamlandığında Antalya açıklarında test seyri yapacağız. Akabinde kurum talimatıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

2010'dan beri uzun yol kaptanı olarak çalıştığını söyleyen Uzşen, farklı ülkelerde çalışırken gemiler içinde yabancı ve Türkiye bayraklı gemilerin olduğunu söyleyerek, ‘’acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşünürdük. Bunu hayal ederdik. Sonrasında devletimizin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çalışmalarıyla bu gemilere kavuştuk’’ dedi.