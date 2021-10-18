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Aktüel 35 bin kişi evinde nüfus hizmeti aldı
Aktüel

35 bin kişi evinde nüfus hizmeti aldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adreste Nüfus Hizmeti Projesi'ne 2017'den bugüne kadar 35 bin başvuru yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:57:00 -
35 bin kişi evinde nüfus hizmeti aldı

Bakanlığın Twitter hesabından, “Siz bize gelemezseniz biz size geliriz” başlığıyla yayınlanan videoda görüşlerine yer verilen İçişleri Uzmanı Ezgi Arslan, sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilen projenin, Genel Müdürlük olarak en çok değer verdikleri hizmetlerden biri olduğunu belirtti. Arslan, projeyle sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyeceğini bildiren vatandaşların başvurularını bulundukları adreste aldıklarını söyledi, başvurucu sayısının 35 bine ulaştığını belirterek “Bu ve diğer tüm hizmetlerimizle İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin neresinde ve ne koşulda olursa olsun tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

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