35 bin kişi evinde nüfus hizmeti aldı

Bakanlığın Twitter hesabından, “Siz bize gelemezseniz biz size geliriz” başlığıyla yayınlanan videoda görüşlerine yer verilen İçişleri Uzmanı Ezgi Arslan, sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirilen projenin, Genel Müdürlük olarak en çok değer verdikleri hizmetlerden biri olduğunu belirtti. Arslan, projeyle sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyeceğini bildiren vatandaşların başvurularını bulundukları adreste aldıklarını söyledi, başvurucu sayısının 35 bine ulaştığını belirterek “Bu ve diğer tüm hizmetlerimizle İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin neresinde ve ne koşulda olursa olsun tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.