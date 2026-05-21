34 yıldır kaçak olan terör örgütü üyesi şahıs paketlendi

Tokat'ta, yaklaşık 34 yıldır izini kaybettiren TKP/ML-TİKKO silahlı terör örgütü üyesi, jandarmanın aylar süren takibi sonrası İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uzun süreli takip ve teknik çalışmalar sonucunda, 1992-1998 yılları arasında silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen, 34 yıldır ise izini kaybettiren şüphelinin örgüt içerisindeki faaliyetleri tek tek deşifre edildi. Aylar süren titiz çalışma sonrası kimliği ve bağlantıları netleştirilen şüpheli H.K., 12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul'daki ikametinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Tokat'a getirilen H.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Tokat Çamlıbel Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

