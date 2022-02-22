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Gündem 34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu
Gündem

34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir merkezli yapılan çalışma ile 34 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 72 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:18:00 -
34 ilde Balıkesir merkezli eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren 72 şüpheli hakkında sabah saatlerinde 34 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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