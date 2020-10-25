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Teknoloji 3.200 Megapiksellik fotoğraf çektiler
Teknoloji

3.200 Megapiksellik fotoğraf çektiler

Bilim insanları, geliştirdikleri dünyanın en büyük dijital kamerası ile 3.200 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekerek bir ilke imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 01:41:00 -
3.200 Megapiksellik fotoğraf çektiler

California SLAC National Accelerator Laboratory bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, geliştirdikleri dünyanın en büyük dijital kamerası ile 3.200 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekerek bir ilke imza attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'nin direktörü Steven Kahn, kameranın odak düzleminin 180'den fazla sensörden oluştuğunu söyledi.

Tüm bu sensörleri 6 aylık bir çalışma sonucu bir araya getirebildiklerini aktaran Kahn, "Gece gökyüzünün büyük bir kısmı teleskoplarla görüntülenmedi. Yaklaşık 20 milyar galaksiyi inceleyeceğiz ve kataloglandıracağız" ifadelerini kullandı.

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