  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

32 yıllık nafaka zulmü bitsin artık

Tam 32 yıldır devam eden süresiz nafaka ve çocuk haczi zulmü bu bayramda da son bulamazken, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:58:00 -
32 yıllık nafaka zulmü bitsin artık

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Nafaka almak için nikahsız yaşayan kadınların bile olduğunu aktaran Ergincan, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımız adaletsiz olduğunu defalarca dile getirdiği ve 100 günlük süreç ile 2. Yargı paketinde nafaka ve çocuk haczi konuları çözüme kavuşacak dediği halde, 2. ve 3. Yargı paketi Meclis’ten geçmiş ve sözler yerine getirilmemiştir. Aile en önemli kurumumuz iken, dağılma noktasına gelmiş. Mağdurlar yeni bir hayat kurma konusunda zorlanmaktadır.”

Ahlaksızlarla aynı masadalar

Sözde kadın derneklerinin feminist yaklaşım sergilediğine vurgu yapan Ergincan, şöyle devam etti: “Mağduriyetlerin sürekli arttığı, boşanmaların artıp, evliliğin azaldığı dönemde söz verildiği halde kanunla düzenleme yapılmaması akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Kadın dernekleri erkeği itibarsızlaştırarak kadını güya yücelteceğini ve güçlü kadın elde edeceğini sanmaktadır. Her türlü ahlaksızlığı meşru görenlerle aynı masada olanlar aileye zarar vermektedirler. Sosyal medya, görsel ve yazılı medya şov yapma yeri değildir. Doğruların ve yapılabilecek sözlerin verilme yerleridir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı