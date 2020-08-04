32 yıllık nafaka zulmü bitsin artık

Resul Ekrem Şahan Ankara

Nafaka almak için nikahsız yaşayan kadınların bile olduğunu aktaran Ergincan, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımız adaletsiz olduğunu defalarca dile getirdiği ve 100 günlük süreç ile 2. Yargı paketinde nafaka ve çocuk haczi konuları çözüme kavuşacak dediği halde, 2. ve 3. Yargı paketi Meclis’ten geçmiş ve sözler yerine getirilmemiştir. Aile en önemli kurumumuz iken, dağılma noktasına gelmiş. Mağdurlar yeni bir hayat kurma konusunda zorlanmaktadır.”

Ahlaksızlarla aynı masadalar

Sözde kadın derneklerinin feminist yaklaşım sergilediğine vurgu yapan Ergincan, şöyle devam etti: “Mağduriyetlerin sürekli arttığı, boşanmaların artıp, evliliğin azaldığı dönemde söz verildiği halde kanunla düzenleme yapılmaması akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Kadın dernekleri erkeği itibarsızlaştırarak kadını güya yücelteceğini ve güçlü kadın elde edeceğini sanmaktadır. Her türlü ahlaksızlığı meşru görenlerle aynı masada olanlar aileye zarar vermektedirler. Sosyal medya, görsel ve yazılı medya şov yapma yeri değildir. Doğruların ve yapılabilecek sözlerin verilme yerleridir.”