  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu’nun ihanet ziyareti! Listesinde Türkiye’de var

CHP’den umudu kesti, siyaseti bıraktı!

İstanbul Valiliği uyardı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak

Kızının eğitimi İçin emekliliğini erteledi… Yalova’daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen Turgut Külünk, Geride yürek yakan bir hikâye bıraktı

Rusya'dan Noel videosu: Erdoğan'a Akkuyu küresi, Zelenskiy'e kelepçe!

Somaliland skandalı! Yeniden Refah Partisi İsrail'in arkasındaki gücü açıkladı

Kadıköy belediyesi, kağıt toplayıcılarından ne istiyor?

Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! İstanbul istikameti araç geçişlerine kapatıldı

Narin Güran davasında Yargıtay'dan flaş karar
Eğitim 31 Aralık Çarşamba okul var mı?
Eğitim

31 Aralık Çarşamba okul var mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
31 Aralık Çarşamba okul var mı?

2026 yaklaşırken öğrenciler ve veliler '31 Aralık yarım gün mü?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 31 Aralık resmi tatil midir?

Yeni yıla sayılı günler kala en çok araştırılan başlıklardan biri de 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı... Peki, 31 Aralık Çarşamba okullar yarım gün olur mu?

 

31 Aralık Çarşamba okul var mı?

Türkiye’de 31 Aralık resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders programında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aynı şekilde kamu kurumlarında ve devlet dairelerinde de mesai düzeni tam gün olarak uygulanacak.

 

1 Ocak resmi tatil mi?

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle okullar kapalı olacak, kamu kurumları hizmet vermeyecek. Bankalar, noterler ve resmi daireler de 1 Ocak’ta çalışmayacak.

 

Diplomalı işsizliğin çaresi MYO'lar: İstihdam yüzde 92'yi buldu... Akit MYO'ların önemini manşete taşımıştı
Diplomalı işsizliğin çaresi MYO'lar: İstihdam yüzde 92'yi buldu... Akit MYO'ların önemini manşete taşımıştı

Eğitim

Diplomalı işsizliğin çaresi MYO'lar: İstihdam yüzde 92'yi buldu... Akit MYO'ların önemini manşete taşımıştı

Mahrumiyet TDK sözlük anlamı ne demek? Eş anlamlısı ne?
Mahrumiyet TDK sözlük anlamı ne demek? Eş anlamlısı ne?

Eğitim

Mahrumiyet TDK sözlük anlamı ne demek? Eş anlamlısı ne?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23