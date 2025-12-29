Yeni yıla sayılı günler kala en çok araştırılan başlıklardan biri de 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı... Peki, 31 Aralık Çarşamba okullar yarım gün olur mu?

31 Aralık Çarşamba okul var mı?

Türkiye’de 31 Aralık resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde ders programında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aynı şekilde kamu kurumlarında ve devlet dairelerinde de mesai düzeni tam gün olarak uygulanacak.

1 Ocak resmi tatil mi?

1 Ocak, her yıl olduğu gibi resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle okullar kapalı olacak, kamu kurumları hizmet vermeyecek. Bankalar, noterler ve resmi daireler de 1 Ocak’ta çalışmayacak.