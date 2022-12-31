31 Aralık 1961: Eski Bakanlardan Tevfik İleri'nin vefatı

Ahmet Tevfik İleri, yokluğun ve yoksulluğun kol gezdiği Osmanlı’nın çöküş sürecinde, Balkan ve I. Dünya Savaşı yıllarında; 1911 senesinde Rize’nin Hemşin kazasına bağlı Yaltkaya Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Babası Hafız Celâl Efendi, annesi ise Fatma Hanım’dır. 1914’te kardeşleriyle beraber memleketinden göç ederek emekli kaymakam olan dedesinin yanına yerleşmişlerdir. Tevfik İleri, kendisinin de belirttiği gibi ilköğrenimini Gelenbevî Ortaokulu’nda tamamlamış, 1927 senesinde İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’ne (bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi) girmiş; 1933’te, son yılını parasız yatılı olarak okuduğu bu okuldan başarıyla mezun olmuştur.





O artık memlekete dair hayalleri olan, çiçeği burnunda bir mühendistir. Büyük bir Türk milliyetçisi olan Tevfik İleri, aynı zamanda girişken bir insandı. Öğrencilik yıllarında hatiplik ve liderlik yönü inkişaf etmiştir. Bunun tezahürü olarak Teknik Üniversite Talebe Cemiyeti ve Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) başkanlığı yapmıştır. Türkiye’nin geleceğinde önemli bir yer edinecek olan Tevfik İleri, Erzurum’da Nafia(Bayındırlık) Müdürlüğü’nde Karayolları Kontrol Mühendisi olarak, başarı basamaklarını kat edeceği memurluk hayatına başlamıştır.





Demokrasimizin sekteye uğratıldığı 27 Mayıs Darbesi’nin mağdur ettiği bir mazlum olan Tevfik İleri, Yassıada’daki düzmece mahkemelerde asılsız suçlamalarla önce idama, daha sonra da müebbet hapse mahkum edilerek Kayseri Cezaevi’ne gönderilmiştir. Burada mide kanseri hastalığına yakalanması üzerine Ankara Hastanesi’ne kaldırılmış, söz konusu hastanede bir süre tedavi gördükten sonra, 31 Aralık 1961’de henüz 50 yaşındayken vefat etmiştir.