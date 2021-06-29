30'a yakın profesör istifa etti! Başhekim Prof. Öncü gerçekleri anlatınca lince uğradı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 30'a yakın profesör istifa etti.

'Bana bu şehirde şu oldu diyeceğiniz ne var Allah aşkına'

İstifalara ilişkin açıklamada bulunan hastane başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, Aydın'da yerel bir gazeteye konuştu. Açıklamasında, istifa eden profesörlerin daha modern ve sosyal imkanları olan şehirlerde yaşamak istediklerini vurgulayan Prof. Öncü, "Bana bu şehirde şu oldu diyeceğiniz ne var Allah aşkına. Oğlum gelecek sene üniversite imtihanına girecek, biran evvel lise bitsin de bu şehirden gideyim çabasında. Tabi benim oğlum gibi sosyal yaşamı gençlere hitap eden hiçbir şeyi olmayan bu şehirden gençlerin gitmek sitemeleri de haklı. 30 bilim adamının ADÜ'den gitmesi de normal değil mi? Aydın'ı yönetenler şehrimizdeki eksiklikleri görmeli." dedi.

Eleştirilince hazmedemediler!

Prof. Dr. Serkan Öncü'nün Aydın şehrine ilişkin eleştirilerini hazmedemeyen CHP'li belediyeler ise Prof. Öncü'yü linç kampanyası başlattı. CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Prof. Öncü'yü hedef aldığı konuşmasında, "Aydın'ı kötülerken tekrar tekrar düşünün. Siyaset yapacaksanız, ayrılın kurumunuzdan, karşılıklı çatır çatır siyaset yapalım sizinle." dedi.