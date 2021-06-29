  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya Afganistan'dan çekilmeyi tamamladı
Rus rakibini deviren milli güreşçi, altın madalya kazandı!
Feci olay! Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı
Türkiye 40 Avrupa ülkesi arasında en ucuz doğalgaz fiyatına sahip üçüncü ülke
Gündem 30'a yakın profesör istifa etti! Başhekim Prof. Öncü gerçekleri anlatınca lince uğradı
Gündem

30'a yakın profesör istifa etti! Başhekim Prof. Öncü gerçekleri anlatınca lince uğradı

30'a yakın profesör görevli bulundukları Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden istifa etti. İstifalardan sonra konuşan Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 21:51:00 -
30'a yakın profesör istifa etti! Başhekim Prof. Öncü gerçekleri anlatınca lince uğradı

 Yeniakit.com.tr 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 30'a yakın profesör istifa etti.

'Bana bu şehirde şu oldu diyeceğiniz ne var Allah aşkına'

İstifalara ilişkin açıklamada bulunan hastane başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, Aydın'da yerel bir gazeteye konuştu. Açıklamasında, istifa eden profesörlerin daha modern ve sosyal imkanları olan şehirlerde yaşamak istediklerini vurgulayan Prof. Öncü, "Bana bu şehirde şu oldu diyeceğiniz ne var Allah aşkına. Oğlum gelecek sene üniversite imtihanına girecek, biran evvel lise bitsin de bu şehirden gideyim çabasında. Tabi benim oğlum gibi sosyal yaşamı gençlere hitap eden hiçbir şeyi olmayan bu şehirden gençlerin gitmek sitemeleri de haklı. 30 bilim adamının ADÜ'den gitmesi de normal değil mi? Aydın'ı yönetenler şehrimizdeki eksiklikleri görmeli." dedi.

Eleştirilince hazmedemediler!

Prof. Dr. Serkan Öncü'nün Aydın şehrine ilişkin eleştirilerini hazmedemeyen CHP'li belediyeler ise Prof. Öncü'yü linç kampanyası başlattı. CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Prof. Öncü'yü hedef aldığı konuşmasında, "Aydın'ı kötülerken tekrar tekrar düşünün. Siyaset yapacaksanız, ayrılın kurumunuzdan, karşılıklı çatır çatır siyaset yapalım sizinle." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serhat

Para alamadığından istifa etti döner vermeyen sağlık bakanına sormak lazım kimse kimseyi kandırmasın belediyen ile zerre alakası yok bu işlerin
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay