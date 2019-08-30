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30.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Ağustos 2019 Cuma 06:56
30.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْر۪ي فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz."

(Tâhâ Suresi, âyet:124)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

AÇIKLAMASI:

"Allah'ı anmaktan yüz çevirme" Allah'ı inkâr et­me, O'nun gösterdiği yolu beğenmeme, öğütlerine kulak asmama gibi mânalarla açıklanmıştır. Aynı âyette söz konusu edilen "sıkıntılı hayat"ın mahiyeti ve nere­de olacağı hususunda ise ilk dönem müfessirlerden farktı rivayet ve yorumlar nakledilmiştir, Burada sözü edilen sıkıntılı yaşantının kabir hayatı aşamasıyla ilgi­li olduğu veya âhirette yaşanacak sıkıntılara işaret edildiği rivayetlerinin yanı sıra, dünya hayatındaki sıkıntılar anlamına ağırlık veren rivayet ve izahlar da vardır.

Âyet-i Kerimede "Kim benim zikrimden yüz çevirirse,.." buyurulmaktadır. Burada "Zikir" kelimesinin maksat, bir önceki âyette geçen "Hidayet"dir. Veya "Allah'ın şeriatı" yahut "Kur'an-ı Kerim" ve diğer bütün semavi kitaplar olduğu açıklanmaktadır.

Yine âyet-i kerimede, Allah'ın zikrinden yüz çevirenlere zor bir hayat ol­duğu beyan edilmektedir. Bu meşakkatli zor hayatın, dünyada mı kabirde mi yoksa âhirette mi olacağı konusunda farklı görüşler vardır. (Sorularla İslamiyet)


ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay, Âdem’in ilk oğluna ayrılır.

  Çünkü o, insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir.”

(Buhârî, Cenâiz 33, Enbiyâ 1, Diyât 2, İ’tisâm 15; Müslim, Kasâme 27)

 

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 06:56
  1. 30.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Taha 124
  3. zikir
  4. yüz çevirmek
  5. haksız yere insan öldürmek
  6. Habil

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