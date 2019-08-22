300 kalori eksiltmek metabolik sağlığı nasıl etkiler?

Kuzey Carolina bir üniveristede yapılan araştırmalara göre;

Diyetinizden günde sadece 300 kalori keserek metabolik sağlığınızı artırabileceğinizi söylüyor. Küçük kalorili azalmanın kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol için biyolojik belirteçleri iyileştirebileceğini söylüyorlar.

Başka bir çalışmada, günlük kalori alımlarını 300 oranında azaltarak iki yılda ortalama 16 kilo verildiği gözlemlenmiştir. Beslenme uzmanları, genel kalorinin aksine, ne tür yiyecekler yediğinize odaklanmanın daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Her gün tükettiğiniz bir simit ya da ekmeği yemeyi kesitiğinizde yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma, anormal kolesterol ve trigliserit seviyeleri gibi metabolik sendrom için biyobelirteçleri geliştirmek için yeterli olabileceği gözlemlenmiştir.