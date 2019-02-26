300 bin uzak galaksi keşfedildiği açıklandı

Gök bilimcilerin, daha önce bilinmeyen 300 bin uzak galaksiyi keşfettiği bildirildi.

Space.com'un haberine göre, 18 ülkeden 200'ü aşkın gök bilimci, Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü'nün işlettiği radyo teleskop ağı LOFAR'ın gözlemleri üzerinde yaptıkları incelemede 300 bin uzak galaksiyi keşfetti.

Düşük frekanslı radyo dalgalarını tarayan LOFAR'ın, bir galaksiden çıkan çok küçük ışımayı dahi tespit edebildiğine dikkat çekildi.

Bilim adamlarının, genellikle uzak galaksilerin merkezinde bulunan dev kara deliklerden gelen sinyalleri de saptadığı ifade edildi.

Bulgunun, süper kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunun ve büyüdüğünün, galaksi-salkımları ve diğer birçok kozmik olayın daha iyi anlaşılmasını sağlaması bekleniyor.

Çalışmanın ayrıntıları, "Astronomy & Astrophysics"in özel sayısında internet üzerinden yayınlandı.