300 bin liralık gri kategorideki kadın terörist öldürüldü! Tunceli Kutu Deresi’nde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 kadın terörist arasında gri kategoride bulunan Berfin Ararat kod adlı Mihriban Durmaz olduğu belirlendi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yaptığı operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde 'Doğu Cephe İl Merkez Gücü YJA-STAR' sorumlusu Berfin Ararat kod adlı Mihriban Durmaz olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2014 tarihinde Hozat ilçesi Boydaş köyü mülki sınırları içerisinde, Yenibaş J.Krk.K.lığına inşaat malzemesi taşıyan M.D. isimli şahsa ait kamyonetin yakılması olayını gerçekleştiren iteröristlerden biri olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer kadın teröristler ise, sözde Doğu Cephe YJA-STAR Sorumlusu Dicle Botan kod adlı terörist, sözde Doğu İl Merkez Gücünde faaliyet gösteren Nuda Herekol kod adlı Fatma Özgün, Havin Muş kod adlı Ceyda Sarıkaya ve Kinem Amed kod adlı Habibe Karakuş olduğu tespit edildi. Havin Muş kod adlı Ceyda Sarıkaya adlı teröristin, 2015 yılında Tunceli Pülümür yolunun kesilmesi eylemleri ile 2016 yılında Nazimiye Kılköy J.Krk.K.lığına bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu belirlenirken, ayrıca kadın teröristlerin birçok eyleme katıldığı tespit edildi.

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