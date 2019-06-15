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300 bin dekar alan üzerinde yetişen Siirt fıstığı dünya pazarında yer alacak

Siirt’te 43 milyon liraya kurulan ve Avrupa’nın en büyük fıstık işleme tesisi olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi’nde işlenen Siirt fıstığı, dünya pazarına açılıyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:46
300 bin dekar alan üzerinde yetişen Siirt fıstığı dünya pazarında yer alacak

Siirt’te 43 milyon liraya kurulan ve Avrupa’nın en büyük fıstık işleme tesisi olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi’nde işlenen Siirt fıstığı, dünya pazarına açılıyor.


Siirt’te 300 bin dekar alan üzerinde yapılan fıstıkçılıktan 5 binin üzerinde aile geçimini sağlıyor. Siirt fıstığının bölgede önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yeşil altın olarak bilinen Siirt fıstığının bölgede ciddi anlamda ekonomiye katkı sağladığını dile getirdi. Demirhan, “Biz Siirt fıstığımızı artık fıstıktan ziyade yeşil altın olarak değerlendiriyoruz. Gerçekten şuanda altınla yarışır bir konumda 2002 yılında başlayan bu hikayede 40 bin dekar alanımız geçen yıllar içinde yapılan projelerle 300 bin dekarı geçmiş durumda. Biz Siirt fıstığını dünya piyasalarında yer bulmasını ve dünya piyasasında pazarlanmasını çok arzuluyoruz. Tabi ki bu talep ve arzla ilgili bir olaydır. Bu önümüzdeki yıllar içinde verime yatmakta olan bahçelerin ve bağların verime yatması, modern tarım teknikleriyle verimimizin arttırılmasıyla bizde dünya pazarında Siirt fıstığı adımızla yer alacağız” dedi.



“43 milyon liraya kurulan ve Avrupa’nın en büyük fıstık işleme tesisi Siirt’ten dünya pazarına açılıyor”


Avrupa’nın en büyük işleme tesisi olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi’nde işlenen Siirt fıstığının bölge ekonomisine katkı sağladığını belirten Demirhan, “Bu gelişmeler çok olumlu Siirt fıstık entegre fabrikamızın kurulmasıyla markalaşma yolunda da çok ciddi adımlar atıldı. Siirt Valiliğimizin katkı ve destekleriyle artık bizim Fistalora adında önümüzdeki zamanda değişik markalarla çok değişik Siirt fıstığı markaları oluşturulacak ve marketlerin raflarında Siirt fıstığının çok daha kalitelisiyle çok daha fazla zengin çeşidiyle göreceğiz. Bu yıl bizim için belki de çok üst düzeyde verim beklediğimiz bir yıldı ama iklim koşulları beklediğimizin üzerinde ve uzun süren yağış iklimsel değişiklikler sebebiyle belki bu yıl beklediğimizin biraz daha altında rekolte ve ürüne sahip olacağız. Bu bizim için bir umutsuzluk kaynağı değil biz Tarım ve Orman Bakanlığımız, Siirt Valiliğimiz, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz olarak Siirt fıstığını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu amaçla kamuoyu bildiği üzere kurduğumuz Siirt fıstıkçılık birimimizdeki ziraat mühendislerimiz hem kendilerini yetiştiriyor hem de çiftçilerimizi yetiştiriyor bu yönde bizim gayretimiz üst düzeyde ve artarak devam edecektir. Bizim de tek temennimiz önümüzdeki dönem için de çiftçilerimizle fıstığımızdan çok daha iyi ürün elde ederek ilimize ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamasıdır” diye konuştu.



“Türkiye’nin en güzel fıstığı Siirt fıstığıdır”


Fıstıkçılığın Siirt’te önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirten çiftçilerden Cengiz Cander, Siirt fıstığının tadı ve lezzetiyle hiçbir yerde bulamayacak bir ürün olduğunu belirtti. Cander, “Siirt fıstığı dünya pazarında çok değer kazandı. İnşallah çok fazla fıstık olur da daha fazla dünya piyasasına gireriz. Herkes artık Siirt fıstığını tanımış oldu. Türkiye’nin en güzel fıstığı Siirt fıstığıdır. Siirt fıstığına talep çoktur. Ne kadar fazla olursa yine satarız. Çok siparişlerimiz var ama yetiştiremiyoruz. Siirt fıstığına Eylül’de hasadına başlayacağız inşallah bereketli bir yıl olur” şeklinde konuştu.


Mehmet Taci Varola adlı çiftçi ise, babasından kalma meslek olarak bu işi yaptığını söyledi. Varola, "Fıstıklarla 20-25 yıldır uğraşıyoruz. Tarım ve Orman il müdürlüğümüz ve ziraatçılar bize yol gösteriyor sağ olsunlar. Siirt fıstığı dünya pazarında altın değerindedir. Eğer biz böyle yaparsak başarılı da oluruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:46
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