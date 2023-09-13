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Gündem 30 yıldır susturulamayan gazete
Gündem

30 yıldır susturulamayan gazete

Yeniakit Publisher
2023-09-13 11:20:00 - 2023-09-13 12:33:38
30 yıldır susturulamayan gazete

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "30 yıldır susturulamayan gazete!" başlıklı yazısında Akit gazetesinin kutlu yürüyüşünü anlattı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit gazetesinin dünden bugüne geliş sürecini anlattı.

İşte o yazısı:

Günlük gazete çıkarma yolculuğumuz 12 Eylül 1993’te başladı.

“Darbelere eyvallah etmeyeceğimizi, ‘gelene hocam, gidene paşam’ demeyeceğimizi” ilan edercesine, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yayına başladık.

Soranlar oldu, “Siz kimsiniz ki, gelene hocam demeyeceksiniz. Gidene paşam demeyeceksiniz. Biz kimleri kimleri gördük, bu iddia ile çıkıp, kimlere kul-köle oldular!”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtirazda haklılık payı vardı…

“Siz kimsiniz ki” sorusu, arkamızda holding, siyasi parti, cemaat, şu veya bu, hiç kimsenin olmamasını göstermesi açısından doğru idi..

“Kimlerin, kimlere kul köle oldukları”na yönelik şehadet de doğru idi..

Ama bugün geldiğimiz noktada, “gelene hocam, gidene paşam demediğimizi” ve o genel kurala istisna getirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim..

“Etiniz ne, budunuz ne? 10 kişilik çekirdek kadro ile ay sonunu ancak hesaplayacak kadar yapılabilinen planlamalarla gazete mi çıkarılır” diyenler oldu..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Evet doğrudur iyiki varsın AKİT ve olmaya devam etmelisin ama devir değişti ve internet çağına geldik şimdi her şey sosyal medyadan gelişiyor onun için Allah rızası için lütfen medyayı yönetenler biraz daha özen göstersin ve yanlış olduğu halde haksız yere hükümette olsa desteklemeden uyarılarını sürdürsün adalet için,Allah için yapsınlar zaten Akit'e de bu yakışır tekrar Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Toshiba

Varlığınızla gurur duyuyorum. Karakoç abim,’ Beni ancak Akit kaldırır’ demişti.. Nihayetinde ben bir okuyucuyum ve yorum yapıyorum. Bütün sorumluluk ve vebal şahsıma aittir. Buradan açıkça yazıyorum.
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