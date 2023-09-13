30 yıldır susturulamayan gazete

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit gazetesinin dünden bugüne geliş sürecini anlattı.

İşte o yazısı:

Günlük gazete çıkarma yolculuğumuz 12 Eylül 1993’te başladı.

“Darbelere eyvallah etmeyeceğimizi, ‘gelene hocam, gidene paşam’ demeyeceğimizi” ilan edercesine, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yayına başladık.

Soranlar oldu, “Siz kimsiniz ki, gelene hocam demeyeceksiniz. Gidene paşam demeyeceksiniz. Biz kimleri kimleri gördük, bu iddia ile çıkıp, kimlere kul-köle oldular!”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtirazda haklılık payı vardı…

“Siz kimsiniz ki” sorusu, arkamızda holding, siyasi parti, cemaat, şu veya bu, hiç kimsenin olmamasını göstermesi açısından doğru idi..

“Kimlerin, kimlere kul köle oldukları”na yönelik şehadet de doğru idi..

Ama bugün geldiğimiz noktada, “gelene hocam, gidene paşam demediğimizi” ve o genel kurala istisna getirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim..

“Etiniz ne, budunuz ne? 10 kişilik çekirdek kadro ile ay sonunu ancak hesaplayacak kadar yapılabilinen planlamalarla gazete mi çıkarılır” diyenler oldu..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...