Yerel 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yerel

30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bursa İnegöl’de bir süredir aranan cezaevi firarisi, saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, hakkında 16 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Recep D. (41), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ‘Tehdit’, ‘Çekte sahtecilik’, ‘Dolandırıcılık’ gibi 16 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 yıl önce kaçan Recep D.'nin bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Alibeyköy Mahallesi’nde saklandığı bağ evine düzenlenen baskınla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

