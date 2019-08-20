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30 yaşından sonra okuma alışkanlığı elde edilir mi?

30'lu yaşlara kadar iyi bir okur olamadıysanız bile iş işten geçmiş demek değildir. Yeter ki bu güzel alışkanlığa sahip olmak isteyin. İşte, okuma alışkanlığınızı geliştirecek yöntemler...

20 Ağustos 2019 Salı 10:54
30 yaşından sonra okuma alışkanlığı elde edilir mi?

Okumanın yaşı yoktur! Bu sözü hem eğitim hayatı için hem de kitap okuma alışkanlığı için kullanabiliriz. Kitap okuma alışkanlığı bulaşıcıdır. Evde kitap okuyan ebeveynler var ise çocuklar bu alışkanlığı istem dışı elde ederler. Elbette, istisnalar da kaideyi bozmaz. Ülkemizde kitap okuma oranı bir hayli düşük. Bu da genel olarak aileden etkilenip okumaya başlayanların sayısının bir hayli az olduğunu gösteriyor. Siz de 30'lu yaşlarınıza kadar kitap okuma alışkanlığını kazanamadıysanız; üzülmeyin henüz geç değil. Geçen her dakikanın kıymetini bilip daha çok okuyabilirsiniz.

İşte, kitap okuma alışkanlığı kazananın yöntemleri!

Zaman ayırın

Kitap okumak için boş vakit aramayın; sayfalar arasında yolculuğa çıkmak için özellikle vakit belirleyin.

Yanınızdan eksik etmeyin

Kitabınızı yanınızdan ayırmayın böylelikle her boşlukta birkaç sayfa okuyabilirsiniz. Toplu taşıma kullanırken ya da bankada sıra beklerken okuyacağınız birkaç sayfa okuma alışkanlığınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Liste hazırlamalısınız

Okuyacak ne çok kıymetli eser var. İyi bir okur olmak istiyorsanız; en azından bir aylık okuma listesi hazırlamanız çok önemli. Böylelikle hem ne okuyacağınızı belirlemiş olursunuz hem de bir ay içinde mutlaka okumanız gereken kitap sayısını not etmiş olursunuz.

İnternetle ilişkini aza indir

Çağımızın hastalığı 'sosyal medya'. İnsanlar zamanların çoğunu sosyal medyada geçiriyor. Bu alışkanlık uçup giden kıymetli zamanın ardından hüzünle bakmaya yol açıyor. Daha çok okumak için sosyal medyaya ayırdığınız zamanı kısıtlamaya çalışın.

Kitapçı ya da kütüphane gezin

Kitapların kokusunu içinize çekebileceğiniz ortamlara sık sık gitmeyi ihmal etmeyin. Bu sizi iyi bir okur olma yolunda fazlasıyla teşvik edecektir.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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