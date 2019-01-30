0553 313 94 23

30 Ocak Hadi ipucu sorusu: Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?

Hadi 30 Ocak 2019 ipucu sorusu tarih meraklılarının kolaylıkla yanıtlayabileceği bir alan üzerinden geldi. Ünlü Moğol imparatoru bugün Hadi’ciler tarafından yanıtlanacak bir soruda sorulacak. Peki, Hadi ipucu sorusu tam olarak ne ve 12:30 Hadi’sinin yanıtı nedir?

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
30 Ocak Hadi ipucu sorusu: Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?

Hadi 30 Ocak 2019 ipucu sorusu tarih meraklılarının kolaylıkla yanıtlayabileceği bir alan üzerinden geldi. Ünlü Moğol imparatoru bugün Hadi’ciler tarafından yanıtlanacak bir soruda sorulacak. Peki, Hadi ipucu sorusu tam olarak ne ve 12:30 Hadi’sinin yanıtı nedir?

30 Ocak Hadi ipucu sorusu: Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?

Hadi ipucu ile ilgili merak edilen açıklama yarışmanın Instagram hesabı üzerinden soruldu. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan isim bugün yarışmacıların bir soruyu kolaylıkla geride bırakmasını sağlayacak. İşte etrafına korku salan imparatorun ismi ve Hadi yarışması ipucu sorusu…

Cengiz Han Cenghis Khan, Çinggis Haan ya da doğum adıyla Temuçin Moğolca  1162’de dünyaya geldi ve 18 Ağustos 1227 hayatını kaybetti. Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu oldu. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı. Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine gerçekleştirilen seferler sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi’ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.

30 Ocak 2019 Hadi ipucu sorusu

Size tarihin en başarılı imparatorluklarının birinden bir ipucu getirdik hadiciler! Bu öyle bir imparatorluk ki tarihin ilk biyolojik silahını kullanmış, aktif olduğu dönemde bitmeyen istilalarıyla dünyada korkutmadık devlet bırakmamıştır. Evet Moğol İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Peki, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?

30 Ocak 2019 Hadi ipucu cevabı

Cengiz Han

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:11
  1. Hadi ipucu
  2. Hadi ipucu sorusu
  3. Hadi ipucu cevabı
  4. 30 Ocak Hadi ipucu sorusu
  5. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?
  6. Cengiz Han
  7. Cengiz Han kimdir
  8. Hadi ipucu Cengiz HAn
  9. Hadi ipucu Moğol imparatoru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - ABD'nin tanımadığı Maduro değil uluslararası hukuk
    1. ANALİZ - ABD'nin tanımadığı Maduro..
    2. "Kerkük'ün pazarlık konusu yapılmasına..
    3. Çavuşoğlu Bulgaristan Ulusal Meclisi..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden..
    5. Yeni Malatyaspor’dan Hıncal Uluç’a..
    6. Kaybolan Buse'nin babası kroki..
    7. "Para politikası mesajları 'şahin..
    8. S.Arabistan'daki felaketin bilançosu..
    9. Amerika DEAŞ’tan vazgeçmiyor!..
    10. "Dijitalleşme sayısız fayda ve fırsat..
    11. "TİKA sorumluluklarını yerine..
    12. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say..
    14. Sivasspor'da, Kasımpaşa maçı..
    15. Savunmada KOBİ'lerden beklenti artıyor
    16. Gürcistan'daki dev liman projesine..
    17. Şerafettin Yılmaz'dan 'Nurettin Soyer'..
    18. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket..
    19. Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Kaşıkçı..
    20. Finansal İstikrar ve Kalkınma..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak