Hadi 30 Ocak 2019 ipucu sorusu tarih meraklılarının kolaylıkla yanıtlayabileceği bir alan üzerinden geldi. Ünlü Moğol imparatoru bugün Hadi’ciler tarafından yanıtlanacak bir soruda sorulacak. Peki, Hadi ipucu sorusu tam olarak ne ve 12:30 Hadi’sinin yanıtı nedir?

30 Ocak Hadi ipucu sorusu: Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu kimdir?

Hadi ipucu ile ilgili merak edilen açıklama yarışmanın Instagram hesabı üzerinden soruldu. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan isim bugün yarışmacıların bir soruyu kolaylıkla geride bırakmasını sağlayacak. İşte etrafına korku salan imparatorun ismi ve Hadi yarışması ipucu sorusu…

Cengiz Han Cenghis Khan, Çinggis Haan ya da doğum adıyla Temuçin Moğolca 1162’de dünyaya geldi ve 18 Ağustos 1227 hayatını kaybetti. Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu oldu. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı. Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine gerçekleştirilen seferler sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi’ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.

30 Ocak 2019 Hadi ipucu sorusu

Size tarihin en başarılı imparatorluklarının birinden bir ipucu getirdik hadiciler! Bu öyle bir imparatorluk ki tarihin ilk biyolojik silahını kullanmış, aktif olduğu dönemde bitmeyen istilalarıyla dünyada korkutmadık devlet bırakmamıştır. Evet Moğol İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Peki, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?

30 Ocak 2019 Hadi ipucu cevabı

Cengiz Han