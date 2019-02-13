30 metreden düşerek hayatını kaybetti
Ordu'da bahçesinde ot toplayan bir kişi, dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.13 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
Ordu'nun Korgan ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde, bahçesinde ot toplayan Sezai Sıvaz (55), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan düştü.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Ağır yaralanan Sıvaz, çevredeki vatandaşların yardımıyla Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıvaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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