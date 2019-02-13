30 metreden düşerek hayatını kaybetti Ordu'da bahçesinde ot toplayan bir kişi, dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde, bahçesinde ot toplayan Sezai Sıvaz (55), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan düştü. Müdahaleler yetersiz kaldı Ağır yaralanan Sıvaz, çevredeki vatandaşların yardımıyla Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıvaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.