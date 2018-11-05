30 günde göbeğinizi eritip kurtulun!



Hanımların bu açıdan derdi daha da büyük. Aldıkları kıyafetlere sığamaz oluyorlar. Kara kara düşünmeye başlıyorlar. Halbuki, en evvel çaresi, nefse söz geçirecek irade sahibi olup, abur cubur yememek! Tıkınıncaya kadar yememek..

Yoksa ne yapacaksınız..

Yürümelisiniz. Bunu her vesile ile hatırlatıyoruz. Yürümek hımbıllaşmaktan kurtulmanın en kolay egzersizi..

HANIMLAR İÇİN EVDE EGZERSİZ

Eğer yürüyecek bir ortamda yaşamıyor, tıkış tıkış apartman bloklarının, daracık cadde ve sokaklardaki kalabalıklar arasında iseniz, egzersizi evinizde yapmayı deneyin.



Evinizin temiz havadar bir yerinde 30 günlük bir egzersiz programı uygulaması yapabilirsiniz.

Öncelikle ilk gün 20 saniye boyunca düz bir şekilde duruyorsunuz. Gün geçtikçe ve egzersizler değiştikçe bunu yapmak gerçekten zorlaşıyor. Egzersiz tam olarak 28 gün sürüyor. Eğer her gün doğru şekilde yaparsanız, etkisini siz de göreceksiniz.

TAHTA GİBİ OLACAKSINIZ!

Bu egzersizin adı "tahta şınavı"dır. Tahta gibi bedeni dümdüz tutmak temel şarttır. Tahta gibi dümdüz tutulan belle göbek yağlarınızı eriteceksiniz. Fakat daha ilk günlerden abartıp kendinizi çok zorlayarak vücudunuza zarar vermeyin. Sadece programı uygulayın.

Dirseklerinizi, omuz hizasında yere koyun. Böylelikle vücudunuzun ağırlığını eşit olarak taşıyacaksınız.

Belinizi düz tutun. Sakın esnek tutmayın.

Karnınızı kasın. Vücudunuz dümdüz, tek çizgi gibi olmalı.



Bacaklarınızın arasını biraz açın. Kalçanızda ağırlık hissetmemeniz gerekiyor.

Yavaş ve sakince nefes alın.

Doğrulduktan sonra da bol bol burundan derin derin nefes almayı, soluğu ağızdan vermeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı nefes burundan alınan, ağızdan verilendir!

Aşağıdaki şekillerde üç çalışma tarzı gösterilmiştir.

En zor olanı tek kol üzerinde yapılanıdır ki, bunu ilk iki tarzla çalışmaları bitirdikten sonra kolayca yapabilirsiniz..

1. ve 2. Gün: 20 saniye.

3. ve 4. Gün: 30 saniye.

5. Gün: 40 saniye.

6. Gün: Dinlenme.

7. ve 8. Gün: 45 saniye.

9. 10. ve 11. Gün: 60 saniye.

12. Gün: 90 saniye.

13. Gün: Dinlenme.

14. ve 15. Gün: 90 saniye.

16. ve 17. Gün: 120 saniye.

18. Gün: 150 saniye.

19. Gün: Dinlenme.

20 ve 21. Gün: 150 saniye.

22. ve 23. Gün: 180 saniye.

24. Gün: 210 saniye.

25. Gün: Dinlenme.

26. Gün: 210 saniye.

27. Gün: 240 saniye.

28. 29. ve 30. Gün: Var gücünüzle artık ne kadar yapabiliyorsanız.