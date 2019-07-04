30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
- Milli judocu Sebile Akbulut, kadınlar +70 kiloda bronz madalya elde etti04 Temmuz 2019 Perşembe 22:10
İSTANBUL (AA) - İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar +70 kiloda mücadele eden Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibini ipponla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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