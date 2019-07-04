30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları - Milli judocu Sebile Akbulut, kadınlar +70 kiloda bronz madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli judocu Sebile Akbulut, bronz madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar +70 kiloda mücadele eden Sebile Akbulut, üçüncülük maçında Alman Renee Luncht ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibini ipponla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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